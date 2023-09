CHP'nin 100. Kuruluş yıldönümünü nedeniyle CHP İnegöl İlçe Başkanlığı, anıta çelenk sundu. Akabinde Parti binasında üyelerin katılımıyla pasta kesildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin,

"Bugün Cumhuriyetimizi kuran, cumhuriyetimiz kadar köklü, Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emaneti Cumhuriyet Halk Partisinin 100. kurulus yildönümünü kutlamaktan gurur duyuyoruz.

Bir milletin esaretten kurtulusuna ve bir ülkenin bastan asagi yeniden

kurulusuna öncülük etmis bir partinin, mirasini bir asra dayamis bu serefli demokrasi mücadelesinin parçasi olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dünün

zorluklaryla büyüyen Cumhuriyet Halk Partisinin, yarinin idealleriyle daha da büyüyecegine olan inancimiz tamdir.

Büyük Atatürk; cumhuriyeti ilan etmeden 1922 Aralik'inda "Baristan sonra halkçilik esasi üzerine dayanan ve Halk Firkasi adiyla siyasi bir firka kurmak nigetindeyim" diyerek; kurtulus Savasi sonrasi ülkemizin yeni bir yönetime kavusmasiyla birlikte 9 Eylül 1923'te Türkiye'nin ilk siyasi partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi kurmustur.

Partimiz, Ebedi Genel Baskanimiz Gazi Mustafa Kemal Ataürk'ün önderliginde toplumsal alanlarda gerçeklestirdigi reformlarla çagdas Türkiye Cumhuriyeti'ni biçimlendirmistir.

Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün izinde, topraklarimizin kutsalligina ve milletimizin kayitsiz sartsiz egemenligine dayanan Cumhuriyetin asirlik yolculuguna eglik etmis bir partidir. Oyle ki, dünyada 100. yasina erismis sayil siyasi partiden birisi olma serefine de sahiptir.

Cumhuriyet Halk Partisi, 100 yillik gelenegi, siyasi birikimi ve tecrübesiyle çagdas Türkiye'nin en onemli siyasi miraslarindan biridir. Bu miras sadece bize degil; Büyük Atatürk tarafindan milletimizin her bir ferdine emanet edilmistir.

Biz, Cumhuriyet Halk Partililer olarak, bu kutsal mirasin omuzlarimiza yükledigi sorumlulugun farkindayiz. Ülkemizin binlerce yillik tarihi, kültürel ve siyasi zenginliklerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak için dün oldugu gibi bugün de çalismaya devam edecegiz. Bu büyük cografyanin renklerini ve dokusunu kucaklayarak, ülkemizin ulusal birligini ve degerlerini yüceltmeye devam edecegiz.

Cumhuriyet Halk Partisi; Cumhuriyetimizin kazanimlarinin hedef alindigi, demokratik degerlerin yok sayildigi ve barinma, egitim, saglik gibi temel haklarin bile yok sayildigi, hertürlü mücadelenin adidir.

Çiftisinden ögretmenine, gencinden emeklisine kadar herkesin esit ve onurlu bir yasam sürdügü, hukuk kurallarinin herkes için geçerli oldugu, kendine yeten bir Türkiye hedefinden 100 yildir vazgeçmemis bir partidir.

Bugün partimize ve Cumhuriyetimize saldirilar 100 yil önceki karanlik anlayisla artarak devam etmektedir. Her türlü etik degerden uzak bir sekilde; kurumlari, halki, Anayasay hige sayan bir anlayisin yarattigi bu o k karanlik dönemde dahi bize isik tutan, onderimiz Atatürk' ün gizdigi yoldur.

Cumhuriyet Halk Partisi, Saray zihniyetinin, cemaatlerin, zümrelerin, kendini halktan üstün görenlerin karsisinda milletin kayitsiz sartsiz egemenligi dedigi için cumhuriyetçidir.

Her türlü milliyetçiligi ayaklar altina alanlarin ve topraklarimizi rant alani olarak görenlerin Karsisinda milliyetçidir.

Önce halk dedigi için, toplumu kutuplastirmadig için, yasalar karisinda herkesi esit gördügü için halkcidir.

Devletin fabrikalarini, hastanelerini, okullarini, köprülerini, limanlarin yandasa ve yabanciya peskes çekenlere karst; sosyal devlet, sosyal adalet ve milli kalkinma dedigi için devletçidir.

Halkin; dinì ve kutsal duygularini sömürerek siyasete alet edenlere karsi, devletin dini inançlardan bagimsizligini ve tarafsizliginI savundugu için laiktir.

Çagdas dünyanin gerekliliklerini hiçe sayarak, chaletin karanligini dayatanlara karsi, bilim ve yenilik dedigi için devrimcidir.

Bizim hep birlikte, bu büyük mirasi ve degerleri yasatarak, Türkiye'yi aydinlik yarinlara tastyacagimiza olan inancimiz tamdir. Ata'mizin ciktigi bu yolda, ülkemizi ikinci yüzyilmizda gerçek bir demokrasiye kavusturmak, tipki geçmiste oldugu gibi ülkemizi muasir medeniyetler tarafindan örnek alinan ve yurttaslarimizi her bakimdan gurur duyduklar bir ülkede yasatmak için çalismaya devam edecegiz.

Geçmisin Mirasiyla Yen Yüzyila ilerleyen partimiz ülkemizin gelecegine Isik tutmaya devam edecektir.

100'üncù yilimiz hepimiz için kutlu olsun." dedi.

Fahrettin Eniş