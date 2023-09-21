İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, 36. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında İTSO İnegöl İş Dünyası Platformu Üyeleri ve Esnaf Odası Başkanlarını ziyaret etti.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında İTSO İnegöl İş Dünyası Platformu Üyeleri ve Esnaf Odası Başkanlarını ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

“AHİLİK KÜLTÜRÜ EN KIYMETLİ HAZİNELERİMİZDENDİR”

Ahilik anlayışının Türk Milleti’nin temel değerlerinden biri olduğunu belirten Başkan Yavuz Uğurdağ, “Dünya üzerinde Türk toplumunda hayat bulan Ahilik anlayışı, kardeşlik, yardımseverlik, adalet ve terbiye gibi birçok hasleti bir arada tutan bir değerdir. Zamana yenik düşmeyerek değerinden bir şey kaybetmeyen Ahilik kültürümüz, günümüz dünyasının ihtiyaçlarına derman olacak düsturlarıyla, sahip çıkmamız ve korumamız gereken en kıymetli hazinelerimizden bir tanesidir. Bizler geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da ekonomimizin can damarı olan esnaflarımızın yanında olarak Ahilik kültürünün yaşaması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Dünden bugüne bu kuruma hayat veren tüm büyüklerimizi şükranla anıyorum. Tüm esnaflarımızın ve meslek kuruluşlarımızın Ahilik Haftası’nı kutluyor, birlik, beraberlik ve Ahiliğe esas olan kardeşlik duygusunun büyüyerek devam etmesini diliyorum” dedi.