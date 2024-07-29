Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, vatandaşlarla ve esnafla buluşmaya devam ediyor. Başkan Ünlüce son olarak Orhangazi mahallesinde kurulan Pazartesi pazarını ziyaret etti.ESKİŞEHİR (İGFA) - Orhangazi mahallesinde kurulan Pazartesi pazarını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, esnafa hayırlı işler dileklerini iletti.

Pazar ziyaretinde Başkan Ünlüce’ye Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Ali Haydar Çelik, Nurcan Alkan, Orhangazi Mahalle Muhtarı Hüseyin Erdemir de eşlik etti.

Başkan Ünlüce, pazar esnafı ve bölgede faaliyet gösteren işletmelerin de taleplerini dinleyen Başkan Ünlüce, “Alan da, satan da fiyatlardan son derece rahatsız. Emekli de, işçi de, üreten de ekonominin kötü yönetildiği konusunda hemfikir. Böyle bir dönemde ‘bizim işimiz değil’ diyerek vatandaşlarımızı yalnız bırakamayız. Doğrudan hayata dokunacak projeler geliştiriyoruz. Tüm sıcaklığıyla bizleri karşılayan esnafımıza ve Orhangazi Mahallemizin sakinlerine ilgileri için teşekkürler. Umuyorum ki zor günleri birlikte aşacağız.” dedi.

Başkan Ünlüce’ye teşekkür eden vatandaşlar ve esnaf, “Başkanımız bizleri unutmadı. Seçim öncesi ziyaretimize gelmişti, başkan seçildi yine ziyaretimize geldi. Kendisine ilgi ve alakasından dolayı çok teşekkür ederiz.” dediler.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Ünlüce ile vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi