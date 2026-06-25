Bu bölgeden gelen alımların etkisiyle yeniden toparlanan kripto para, 61 bin doların üzerine çıktı. Benzer bir hareket 5 Haziran’da da görülmüş, 59 bin dolar seviyelerine kadar düşen Bitcoin, sonraki günlerde 67 bin dolara kadar yükselmişti.

Piyasalarda gözler ABD’den gelecek PCE verisine çevrildi. Analistler, 59 bin dolar seviyesinin Bitcoin için kritik destek konumuna geldiğini belirtirken, yatırımcılar saat 15.30’da açıklanacak ABD Kişisel Tüketim Harcamaları verisini bekliyor. Fed’in enflasyon göstergesi olarak yakından izlediği çekirdek PCE verisi, piyasaların yönü açısından önem taşıyor.

Beklentiler, çekirdek PCE’nin yıllık bazda yüzde 3,3 ile yüzde 3,4 aralığında artış gösterebileceğine işaret ediyor. Verinin beklentiler doğrultusunda ya da üzerinde gelmesi halinde, enflasyon baskısının sürdüğü algısı güçlenebilir. Bu durum Fed’in faiz indirimlerini öteleyeceği beklentisini artırarak dolar endeksini destekleyebilir. Böyle bir tabloda hisse senetleri ve kripto para piyasalarında satış baskısının yeniden öne çıkabileceği değerlendiriliyor.

Bu senaryoda Bitcoin’in 59 bin dolar desteğini koruyup koruyamayacağı piyasalar tarafından yakından izlenecek.

Diğer yandan çekirdek PCE verisinin beklentilerin altında kalması, faiz indirimi ihtimaline yönelik beklentileri yeniden güçlendirebilir. Doların yükseliş hızının zayıflaması halinde ise Bitcoin’e yönelik alımların artabileceği ifade ediliyor.