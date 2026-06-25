Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını tekrar gündeme getirmek ve yaşatmak, çocuklar arasındaki sosyal iletişimi artırmak amacıyla düzenlediği Sokak Oyunları Şenliği, kırsal mahallelerde ve uzak ilçelerde eğitim gören 400 öğrenciye unutamayacakları bir gün yaşattı.

Şenlik kapsamında ilk olarak Bursa Kent Müzesi'ni ve Merinos Tekstil Sanayi Müzesi'ni ziyaret eden çocuklar, daha sonra hep birlikte Karagöz gölge oyununu izledi. Ardından Reşat Oyal Kültür Parkı'nda buluşan çocuklar, alana kurulan oyun istasyonlarında istop, saklambaç, yakan top, cilli, mendil kapmaca ve ip atlama gibi oyunları hem öğrendi hem oynadı. Geleneksel sokak oyunlarını doyasıya eğlenerek oynayan çocuklar, gün boyu keyifli zaman geçirdi. Geleneksel oyun kültürünü deneyimleyerek akranlarıyla yüz yüze iletişim kurma fırsatı bulan çocuklar, iş birliği, paylaşma, dayanışma ve birlikte üretme becerilerini de geliştirdi.

Programa katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Şahin, alanı gezip çocuklarla birlikte oyunlara eşlik etti. Unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarını, şenlik ile tekrar canlandırmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyen Başkan Vekili Şahin, 'Teknolojinin arttığı, komşulukların azaldığı, çocukların yoğun sınav stresinden dolayı sokaklarda oyun oynamaya çok fırsat bulamadığı bir dönemde, düzenlenen şenliğin önemli olduğuna inanıyorum. Çocukların, gençlerin ve tüm Bursalıların her zaman yanındayız. Bursa'da yaşayan tüm vatandaşların mutlu olmasını, geleceğimiz olan çocuklarımızın da mutlu ve başarılı bireyler olmasını istiyoruz' dedi.