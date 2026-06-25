Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayının manevi iklimini vatandaşlarla paylaşmak amacıyla Bursa genelinde ücretsiz aşure dağıtımı yapacak. 25 Haziran ile 15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek program kapsamında, İnegöl başta olmak üzere 17 ilçede 28 farklı noktada vatandaşlara aşure ikram edilecek.

Belediyeden yapılan paylaşıma göre, İnegöl’deki aşure ikramı 25 Haziran Perşembe günü Alanyurt Meydanı’nda, 30 Haziran Salı günü ise Akhisar Meydanı'nda saat 14.00 ile 16.00 arasında gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi, birlik ve beraberliği pekiştiren bu geleneği yaşatmak amacıyla tüm vatandaşları aşure ikramlarına davet etti.

Aşure ikramı İnegöl’ün yanı sıra Yıldırım, Osmangazi, Karacabey, Orhangazi, Nilüfer, Orhaneli, Harmancık, Gürsu, Keles, Kestel, Gemlik, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Büyükorhan, İznik ve Yenişehir gibi ilçelerde de farklı tarihlerde vatandaşlarla buluşacak.