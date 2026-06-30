

Yangın, tarihi Kayhan Çarşısı’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tarihi çarşıda bulunan toplam 13 işletmeden ilk belirlemelere göre 6’sı yangından etkilenirken, alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramaması için ekipler yoğun çaba harcadı.

Yangına, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve AFAD ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 personel ile toplam 17 araç müdahale etti. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yangın bölgesine gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Yangından etkilenen esnafla da görüşen Biba, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme devam ediyor.