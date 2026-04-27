Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Yüceer, göreve geldikleri ilk günden itibaren benimsedikleri yönetim anlayışını ve önceliklerini anlattı. Kentin sadece fiziki yatırımlarla değil, sosyal politikalarla da güçlenmesi gerektiğine dikkat çeken Yüceer, kapsayıcı belediyecilik vurgusu yaptı.

Başkan Yüceer yaptığı açıklamada, 'Şehrimizin bireyleri güçlendirerek, aileleri güçlendirerek ancak güçlenebileceğini; sadece altyapıyla değil, elbette fiziksel mekanların altyapısının güçlendirilmesi çok kıymetli. Ama sadece bununla değil, o asfalt yolda yürüyen hemşehrilerimizi, o binaların içinde oturan hemşehrilerimizi; sofrasından eğitimine, sosyal yaşam alanlarından ulaşımına kadar her alanda destekleyeceğimizi, kimseyi geride bırakmayacağımızı sizlere göreve gelirken ifade etmiştik. Göreve geldiğimiz günden bu yana temel anlayışımız çok net. Birinci anlayışımız, olmazsa olmazımız mali disiplin, şeffaf yönetim, güçlü altyapı, biraz önce ifade ettiğim gibi ve tabii ki dayanışma. Tekirdağ'da biz asla günü kurtaran bir belediyecilik anlayışıyla değil, geleceği planlayan bir şehir haline getirmek için yola çıktık. Çalışıyoruz' dedi.

Toplantıda ayrıca belediyenin iki yıllık süreçte gerçekleştirdiği çalışmalar, devam eden projeler ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar hakkında da bilgi verildi.