Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin 26 yaşındaki yeğeni, Geyve ilçesinde geçirdiği traktör kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Talha Tan idaresindeki traktör kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen Tan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Geyve Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin yeğeni ve 1 çocuk babası olan Tan’ın cenazesi Geyve Çengel Mahallesi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.