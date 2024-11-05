Belediye Başkan Vekilliği için yapılan seçimde AK Parti’nin adayı Atilla Tarık Semiz, İYİ Parti’nin adayı Sedat Taşdelen’e karşı gizli oylamada 1 oy farkla kazandı. Oylama sonucunda Semiz 5 oy alırken, Taşdelen 4 oy aldı. Semiz'in başkan vekili seçilmesinin ardından AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, AK Parti Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Muhammet Mücahit Andiç, AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz ve partililer kendisini tebrik etti. 31 Ekim’de Eskişehir’de gözaltına alınan Demirtaş, kesinleşen hapis cezası nedeniyle cezaevine konulmuştu.

Kaynak: SonDakika.com