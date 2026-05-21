Marmarabirlik'in sosyal sorumluluk vizyonuyla hayata geçirdiği 'Minik Şeflerle Zeytinli Tarifler' projesi, Mudanya Dereköy, Gemlik Umurbey ve Orhangazi'nin ardından bu kez Balıkesir'in Erdek ilçesinde öğrencilerle buluştu. Karşıyaka İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, zeytin ve zeytinyağını yalnızca bir gıda ürünü olarak değil; kültürel mirasın, sağlıklı yaşamın ve üretim bilincinin önemli bir parçası olarak tanıma fırsatı yakaladı.

Programa; Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kızıl, Kooperatif Başkan Vekili Süleyman Eren, Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ali Yağcı ve Selçuk Karagöz, Erdek Belediye Başkan Yardımcıları Zeynep Kızıldağ ile Hüseyin Yıldırım, Erdek İlçe Tarım Müdürü Dilek Işıktaş, Erdek İlçe Jandarma Komutanı Coşkun Avni Özkan, Erdek İlçe Emniyet Müdürü Faruk Bağcı, Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Şafak Turan ve Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Ayşe Ertürk katıldı.

Etkinlikte konuşan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, çocukların küçük yaşlarda doğru beslenme alışkanlıkları kazanmasının önemine dikkat çekerek, 'Biz sadece zeytin üreten bir kurum değiliz; aynı zamanda bu coğrafyanın kültürünü, emeğini ve üretim bilincini geleceğe taşıyan büyük bir aileyiz. Çocuklarımızın zeytini tanımasını, üretimin değerini öğrenmesini ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmasını çok önemsiyoruz. 'Minik Şeflerle Zeytinli Tarifler' projesiyle çocuklarımızın hem eğlenmesini hem de zeytin kültürüyle güçlü bir bağ kurmasını hedefliyoruz' dedi.

Etkinliğin merkezinde yer alan Bursa gastronomisinin sevilen isimlerinden Şef Tuncay Sönmez, sınıf ortamını uygulamalı bir atölyeye dönüştürerek öğrencilerle birlikte birbirinden renkli ve eğlenceli zeytinli tabaklar hazırladı. Çocukların hazırladığı tarifler etkinliğe renk katarken, öğrencilerin heyecanı ve enerjisi gün boyunca dikkat çekti.

Etkinlik boyunca öğrencilerin hazırladığı sunumlar büyük ilgi görürken, program samimi ve renkli görüntülere sahne oldu. Marmarabirlik yetkilileri, projenin önümüzdeki süreçte farklı bölgelerdeki okullarda da devam edeceğini belirtti.