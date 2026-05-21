BUÜ Tıp Fakültesi Arş. Gör. Dr. Berkcan Doğan'ın yürütücülüğünü üstlendiği 'Farklı Vücut Sıvılarında Eksozomal ve Serbest Dolaşan miRNA Gruplarını Ayırt Etmeye Yönelik Endojen miRNA İndikatörlerinin Araştırılması' başlıklı TÜBİTAK 1001 projesinin tanıtım toplantısı, üniversite yönetimi ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, üniversite bünyesinde yürütülen bilimsel araştırmaları her şartta desteklemeye gayret ettiklerini vurgulayarak, bu projenin kurum adına büyük bir değer taşıdığını ifade etti. Genç akademisyenlerin nitelikli projelerle bilimsel gelişime katkı sunmasının üniversitenin araştırma vizyonunu daha da güçlendirdiğini belirten Çiftçi, TÜBİTAK 1001 programının kurumun en prestijli desteklerinden biri olduğunu ve bu başarının hem proje ekibi hem de üniversite adına önemli bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmiye Funda Coşkun ise konuşmasında, söz konusu çalışmanın 2025 yılında Tıp Fakültesi bünyesinde desteklenmeye hak kazanan tek TÜBİTAK 1001 projesi olmasının önemine dikkat çekerek proje ekibini tebrik etti. TÜBİTAK 1001 desteği almanın oldukça zorlu bir değerlendirme sürecinden geçmeyi gerektirdiğini hatırlatan Coşkun, fakülte olarak bilimsel araştırmaların her aşamasında, özellikle altyapı ve akademik iş birliği konularında gerekli tüm katkıyı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve Translasyonel Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Sağlam da translasyonel tıbbın günümüz sağlık bilimlerinde artan önemine vurgu yaparak, laboratuvarda elde edilen temel bilim verilerinin klinik uygulamalara aktarılmasının hasta bakımında yenilikçi ve etkili çözümler geliştirilmesi açısından kritik rol oynadığını belirtti.

Proje ekibinde yer alan Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı ve Translasyonel Tıp Kurucu Başkanı Prof. Dr. Şehime Gülsün Temel, konuşmasında anabilim dalının kuruluş sürecinde yaşanan zorlukları ve bölümün gelişim tarihçesini paylaştı. Bugün gelinen noktada yürütülen bilimsel çalışmaların bu büyük emeğin önemli bir çıktısı olduğunu vurgulayan Temel, translasyonel tıbbın üniversitenin ve sağlık bilimlerinin öncelikli araştırma alanlarından biri olduğunu ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından Arş. Gör. Dr. Berkcan Doğan, projenin fikir aşamasından kabul sürecine kadar geçen bilimsel gelişim yolculuğunu ayrıntılı bir sunumla paylaştı. Doğan, özellikle proje öncesinde yurt dışında yürütülen hazırlık çalışmaları ile projeye 15.000 Euro bütçe desteği sağlayan QIAGEN firması ile gerçekleştirilen ön araştırma süreçlerini aktardı. Bu çalışmaların, projenin bilimsel altyapısının oluşturulmasında ve TÜBİTAK destek sürecinde önemli rol oynadığı ifade edildi.

Toplantı, proje başarısının kutlanması amacıyla gerçekleştirilen pasta kesimi, soru-cevap oturumu ve bilimsel değerlendirmelerin ardından sona erdi.