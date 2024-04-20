Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 28. hafta maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Darüşşafaka’yı 110-77’lik skorla mağlup ederek ligdeki 23. galibiyetini elde etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Hüseyin Çelik, Göksun Öz

Fenerbahçe Beko: Şehmus Hazer 17, Sertaç Şanlı 6, Melih Mahmutoğlu 15, Mert Emre Ekşioğlu 9, Amine Noua 11, James Metecan, Scottie Wilbekin 9, Ömer Ege Ziyaettin 3, Nigel Hayes 19, Tarık Biberoviç 5, Dyshawn Pierre 2, Tyler Dorsey 14

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Darüşşafaka: Brendan Adams 10, James Woodard 5, Enes Berkay Taşkıran, Berk Demir 6, Muhsin Yaşar 23, Tolga Kay, Muhammad Ali Rahkman 7, Rijad Aydın, Bora Yaşar 10, Lloyd Pandi 16, Eren Has

Başantrenör: Rüçhan Tamsöz

1. Periyot: 35-20 (Fenerbahçe lehine)

İlk yarı: 57-45 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 84-58 (Fenerbahçe lehine)