Kağıtspor, bir yıl aradan sonra Türkiye Basketbol 1. Ligi’ne geri döndü. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın yeni sezona daha güçlü bir şekilde hazırlanacaklarını söyledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, sporun her branşına yaptığı yatırımlar meyvesini vermeye devam ediyor.

Geride bıraktığımız sezon Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Kağıtspor Basketbol Takımı, Çağdaş Bodrumspor'un çekilme kararı almasının ardından Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan 1. Lig daveti aldı. Federasyonun bu kararı almasında, Kağıtspor Basketbol Takımı'na yapılan yatırımlar etkili oldu.

Bu güzel haberi Kocaeli halkı ile paylaşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın yeni sezona daha güçlü hazırlanacaklarını vurguladı.

Başkan Büyükakın açıklamasında, şehrin adını Birinci Lig’de en güçlü şekilde temsil etmek için hazırlıklarımızı titizlikle sürdürdüklerini belirterek, "Amacımız; ligde en iyi şekilde mücadele ederek camiamızı ve Kocaeli’mizi başarıyla temsil etmektir." dedi.