Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 28 ilçede yürüttüğü Yaz Spor Okulları’na katılan öğrenciler için ilk kez düzenlenen “Spor Okulları Olimpiyatları”nın açılışı coşkulu bir şekilde yapıldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin merkez dışındaki 28 ilçede yürüttüğü Yaz Spor Okulları’na katılan öğrenciler için ilk kez düzenlenen “Spor Okulları Olimpiyatları”nın açılışı gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediyesi Futbol Sahası’nda düzenlenen açılış töreninde Konya’nın, kadim bir medeniyet şehri olduğu gibi; aynı zamanda bir spor şehri olduğuna da dikkati çekti.

Mücadele edecek tüm sporculara başarılar dileyen Başkan Altay, “Bu yıl İlçe Spor Okulları Olimpiyatları’na 28 ilçemizden 11 bin 38 öğrencimiz arasından seçilen 905 sporcumuz katılacak. Her branşta ortaya konacak gayret, Konya’mızın spordaki yükselişinin imzası olacak inşallah. Bugün burada yarışacak evlatlarımız; yarının milli sporcuları, antrenörleri, hakemleri ve gönüllüleri olacak. Ama biliniz ki, bu olimpiyatların en büyük kupası dürüstlük, saygı ve kardeşlik olacak” ifadelerini kullandı.

“GENÇLERİMİZİN BEDENEN GÜÇLÜ, ZİHNEN BERRAK, AHLAKEN KAVİ YETİŞMESİ İÇİN ONLARCA PROJEYİ HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Başkan Altay, Konya’yı son dönemde her alanda çok güçlü seviyelere taşıdıklarını vurgulayarak, “Sanayide, tarımda, eğitimde, kültür ve sanatta; hemen hemen her alanda çok önemli bir yükseliş ivmesi yakaladık. Bu başarılarımızın yanına bir de spor alanındaki başarılarımızı ekledik. Özellikle; Türkiye’nin ilk olimpik veledromu, olimpik yüzme havuzu, atletizm pisti, dünyanın en güzel statlarından biri olan Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu gibi tesisler, spor alanındaki parlayışımıza önemli bir zemin hazırladı. Bununla beraber 5. İslami Dayanışma Oyunları, UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası, Uluslararası Konya Yarı Maratonu gibi prestijli organizasyonlara ev sahipliği yaptık. Tüm bu projelerimiz son derece önemlidir. Ancak bizim için, istikbalimizin teminatı gençlerimizi sporla buluşturmak çok daha önemlidir. Bu doğrultuda gençlerimizin bedenen güçlü, zihnen berrak, ahlaken kavi yetişmesi için onlarca projeyi hayata geçiriyoruz” dedi.

Konuşmasının sonunda gençlere seslenen Başkan Altay, “Sevgili gençler; unutmayın bu şehir sizin hayalleriniz kadar geniştir. Terinizin her damlası, Konya’nın yarınlarına güç katıyor. Çıkın, elinizden gelenin en iyisini yapın; birbirinize saygı duyun, alkışlayın, kucaklayın. Bugün buradan kazanılacak ortak zafer, kardeşliğimiz olacaktır. Hepinize başarılar diliyorum.” dedi.

Davul ve ışık gösterisinin yer aldığı tören, 28 ilçeden olimpiyatlarda yarışacak sporcuların coşkulu geçişiyle tamamlandı.

Sporcular, 28 Ağustos'ta sona erecek olimpiyatlar kapsamında atletizm, badminton, basketbol, bocce, dart, futbol, masa tenisi, okçuluk, voleybol branşlarında yarışacak.