Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Kore Mahallesinde kaydedilen görüntüler hayrete düşürdü.

Röportajın Ortasında Ateş Açtı

'Sarı Mikrofon' isimli YouTube kanalı, "Türkiye’nin En Tehlikeli Mahallesi Kore Mahallesi'ne Girdik" başlığıyla bir video paylaştı.

Kore Mahallesi'nde çekilen görüntülerde, ellerinde silah ve tüfek bulunan kişilerin rastgele ateş ettikleri anlar kameraya yansıdı. Özellikle bir araç sürücüsüyle röportaj yapılırken genç bir kişinin aniden tüfekle ateş açması, izleyenlere korku dolu anlar yaşattı. Görüntüler sosyal medyada büyük endişe ve tepkiye neden oldu.

"Herkesin Canını Alacağım"

Videoda; mikrofon uzatılan gençlerden biri ise "Gençlere nasıl bir mesaj vermek istersin?" sorusuna; "Herkesin canını alacağım" diyerek cevap veriyor.

Pompalı Tüfekle Tehdit Eden Çocuk Yakalandı

Sokak röportajı sırasında yaşanan havaya ateş açma olayının ardından Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan soruşturma kapsamında, olayın faili olduğu belirlenen ve mahallede ikamet eden G.B. isimli suça sürüklenen çocuk, ailesine ait evde yapılan aramada bulunan bir adet tüfekle birlikte, aynı gün saat 12.55’te gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.