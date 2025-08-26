Gazze meselesi için şehit olanların Savaşçı Onuru ile öldüğüne dikkat çeken Ergün, tüm islam ülkelerinin yöneticilerini eleştirerek 'Oturduğu koltukları kaybetmek istemeyen kuklalar' olarak nitelendirdi.

Ergün açıklamasında şu ifadeleri kullanarak şehit Yasin'in şiirini paylaştı;

"Bugün sizlere 21 sene evvel Şehid Ahmed Yasin tarafından yazılan mektubu tekrar hatırlatmak istedim. Ve onlar “savaşçı onuru” ile öldüler . Biz ise hala tarafımızı belli etmekten, ticaretimizin kesintiye uğramasından, uluslararası ilişkilerimizin bozulmasından, ”dostumuz” Trump'ın kızmasından ve asrın en büyük firavunu Netenyahu’nun tehditlerinden korkarak oturduğu koltukları kaybetmek istemeyen müslümanlar olarak utanç içinde yaşamaya devam ediyoruz. Kıymetli bir hocamızın duası ile bitiriyorum: Size kimse demiyor ki gidin savaşa, o yüreğin sizde olmadığını zaten biliyoruz. Allah sizin gibi zalimlere Kudüs'ün fethini nasip etmeyecek, Allah'ın kime nasip edeceğini göreceğiz biz, Allah sadece bu işi Allah'ın rızası için isteyenlere nasip edecek Selahaddin Eyyubi'ye nasip ettiği gibi. Hiç değilse böyle bir şeyi söyleyip adım atsanız, onu bile yapamadınız yazıklar olsun size! Biz elimizi açıp Allah'ım Filistin'e yardım et dediğimizde bir dua daha eklemeliyiz yanına Allah'ım başımıza kene gibi musallat olan ve tek dertleri sadece kendi menfaatleri olan yöneticilerden Müslümanları kurtar."

"Bırakın savaşçı onuruyla ölelim!

Allah'ım! Ümmetin suskunluğunu sana şikâyet ediyorum!

Ben ki kocamış bir yaşlıyım. Kurumuş iki elim, ne kalem tutuyor ne de silah! Sesimle yeri inletecek güçte bir hatip de değilim! Ben ki saçları ağarmış, ömrünün son demlerinde, türlü hastalıkların yıktığı ve üzerinde zamanın belâlarının estiği biriyim! Tek isteğim, benim gibi Müslümanların zaaf ve aczinden müteessir olanların yazmasıdır!

Siz ey Müslümanlar!

Suskun ve aciz, helâk olmuş ölüler! Hâlâ kalpleriniz sızlamıyor mu, başımıza gelen bu acı felâketler karşısında? Bir halk yok mu? Hiç mi kimse yok, Allah için ve ümmetin namusu için kızacak? Şerefli direnişçilerken, bizleri katil teröristler olarak ilan edenlere karşı duracak! Bu ümmet utanmaz mı, şerefi çiğnenirken? Omuzlarımıza el verecek ve gözyaşlarımızı silecek bir bakış! Bu ümmetin kurumları, sivil güçleri, partileri, teşkilâtları ve bariz şahsiyetleri, Allah için kızmaz mı?

Tümü birden sokaklara dökülüp, bizim için dua etmeye ;"Ey Rabbimiz! Gücümüzü topla, zaafımızı gider ve mü'min kullarına yardım et!" diye çağıramaz mı? Buna da mı gücünüz yetmiyor?

Yakında bizim büyük ölümlerimizi duyacaksınız, o zaman alınlarımızda şu yazılacak:

"Bizler direndik! İleri atıldık ve kaçmadık!"

Ve bizimle birlikte çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız ve gençlerimiz ölecek! Onları, bu suspus ve bön ümmete yakıt yapacağız! Bizden teslim olmamızı ve beyaz bayrak dikmemizi beklemeyin! Çünkü biz bunu yapsak da öleceğimizi biliyoruz. Bırakın savaşçı onuruyla ölelim! Dilerseniz bizimle olun, elinizden geldiğince, öcümüzü sizden her biri boynuna taksın! Dilerseniz bize acıyarak ölümümüzü izleyin! Temennimiz, Allah'ın, emaneti savsaklayan herkesten kısas almasıdır! Umarız bizim aleyhimize olmazsınız!

Allah aşkına, bari aleyhimize olmayın!

Ey ümmetin liderleri, ey ümmetin halkları! Allah'ım, sana şikâyette bulunuyorum..!

Gücümün azlığını, imkânımın yetersizliğini ve insanlara karşı zaafımı sana şikâyet ediyorum. Sen mustazafların Rabbisin... Sen bizim Rabbimizsin... Bizi kime bırakıyorsun? Bize cehennem olacak uzaklara mı? Veya düşmana mı?

Allah'ım! Akıtılan kanlar, dokunulan ırzlar, çiğnenen hürmetler, yetim bırakılan çocuklar, oğlunu yitirmiş anneler, dul kalmış kadınlar, yıkılmış evler ve ifsad edilmiş ekinler aşkına sana şikâyette bulunuyorum, sana şikâyette bulunuyorum!

Gücümüz dağıldı... Birliğimiz bozuldu... Yollarımız ayrıldı...Halkımızın zaafını ve ümmetimizin bize yardım edip, düşmanı yenmedeki aczini sana şikâyet ediyoruz!