Kulüp Başkanımız Sedat Yavuz yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Ülkemizin ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiği bu günlerde, kulübümüze hatırı sayılır destek veren başta Leta Sandalye & Contract Yönetim Kurulu Başkanları Sayın Levent Özcan ve Telat Özcan beyefendilere camiamız adına şükranlarımı sunuyorum. Ne zaman camiamızın dalları kurumaya yüz tutsa, ellerinde bidonla su yetiştiren bu kıymetli iş adamlarına minnettarız.”

Leta Sandalye & Contract Yönetim Kurulu Başkanı Telat Özcan ise açıklamasında;

“Başta İnegöl gençliğine spor dallarında hizmet etmeyi ilke edinmiş kıymetli Kafkasspor’a sponsor olmak bizlere onur vermiştir. Bütün iş insanlarımızı da şehrimizin değerlerinden biri olan bu güzide kulübümüze destek olmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Kafkasspor Kulübü olarak, gençliğe ve spora yapılan bu kıymetli katkıdan dolayı Leta Sandalye & Contract ailesine en derin teşekkürlerimizi sunuyor, iş dünyasında örnek olacak bu anlamlı desteğin tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz.