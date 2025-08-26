Afyon’da yapılan çalışmalarda üç hazırlık maçı oynayan Kafkasspor; Denizli İdman Yurdu, Balıkesirspor ve Ankara Demirspor ile karşı karşıya geldi. Kardal, kampın amacının skor değil, takım bütünlüğünü sağlamak olduğunu vurguladı.

708182Cf Ceca 4E2C A3C8 7506D74Da44FTeknik Direktör Hasan Uğur Kardal yaptığı açıklamada, “Afyon kampında oyuncularımızın kaynaşması ve sahadaki uyumunu artırmak için yoğun bir program uyguladık. Oynadığımız üç hazırlık maçında da asıl hedefimiz takım bütünlüğünü oluşturmak oldu. Oyuncularımızın performansından ve gayretinden memnunuz” ifadelerini kullandı.

Kafkasspor, Afyon kampının ardından hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek. Ekibimiz çarşamba günü İnegöl’de antrenmanlara başlayacak.

