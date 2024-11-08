Balıkesir'de Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde TOKİ tarafından hayata geçirilen projelere dair ortaya atılan gecikme haberleri üzerine BASKİ'den yazılı açıklama geldi. BASKİ, yaşanan gecikmelerle ilgili Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını açıkladı.BALIKESİR (İGFA) - Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde TOKİ tarafından hayata geçirilen 1., 2., 3. ve 4. Etap projelerine dair bazı basın organları ve sosyal medya kanallarında çıkan gecikme haberleri üzerine Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, projelerin tüm üst yapı ve altyapı çalışmalarının TOKİ ile yüklenici firma arasında yapılan sözleşme kapsamında yürütüldüğü, ihale detaylarına TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabildiğinin altı çizildi.

Söz konusu iddialarla ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: