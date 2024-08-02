Balıkesir genelindeki içme suyu, kanalizasyon, tarımsal sulama ve diğer arızaların toplamı geçen yılların verilerine göre bariz bir düşüş oranını gözler önüne seriyor.

Tasarruf politikasına rağmen

Yeni BASKİ Yönetiminin Ahmet Akın’ın talimatıyla fazla mesailerde tasarruf, araç kullanımında tasarruf, enerji tasarrufu, yakıt tasarrufu ve benzeri birçok alanda tasarruf önlemi almasına rağmen arıza sayılarını düşürmüş olması, kurumun performansındaki artışın bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Üstelik arızalara müdahale hızları, ekiplerin onarım performansları, saha ekiplerinin mobil çalışma yoğunlukları ve benzeri verilerin tamamı ortaya konulan ilerlemeyi gözler önüne seriyor.

Başkan Ahmet Akın’ın sözüdür, "Her şeye rağmen Balıkesir’in altyapı sorunu tarihe karışacaktır"

BASKİ, yüksek meblağdaki borçlarına ve gelir dengesizliğine rağmen Ayvalık bölgesi başta olmak üzere Balıkesir genelindeki yatırım projelerini hızlandırıyor. Başkan Akın’ın bu konudaki kararlılığını her fırsatta vurgulayan BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, projelerin bir an önce hazırlanması ve imalatların başlanması konusunda seferberlik başlatmış durumda. Aydın ve Ankara’daki başarılı işleriyle tanınan BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk’e yakın kaynaklar, Balıkesir’in altyapı sorununun gerçekten de kısa zamanda tarihe karışacağı konusunda hemfikir.