Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü personele yönelik hizmet içi eğitimlerini sürdürüyor. İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla 20 ilçe, 3 bölge ve 34 grupta planlanan eğitimlere toplamda 650 personel katılım sağladı. Teorik ve uygulamalı olarak iki aşamada verilen eğitimlerde çalışanların yüksek yerlerde karşılaşabileceği riskler ve alınması gereken önlemler detaylı bir şekilde ele alındı.

İş güvenliği kültürü güçleniyor

Eğitim programına, BASKİ Genel Müdür Yardımcıları Hüseyin Yurdakul ve Nuri Çaynak da katılım göstererek personelle bir araya geldi. Yurdakul ve Çaynak, yüksekte çalışma eğitimlerinin, personelin hem bilgi birikimini hem de sahadaki güvenliğini artırmak adına büyük önem taşıdığını ifade etti. Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Yurdakul bu tür eğitimlerin iş güvenliği kültürünü güçlendirdiğini, çalışanların potansiyel tehlikeleri daha iyi tanıyıp, güvenli çalışma yöntemlerini uygulayabilmelerini sağladığını ifade etti.

Riskler en aza indiriliyor

Genel Müdür Yardımcısı Nuri Çaynak ise, yükseklerde çalışırken karşılaşılan risklerin en aza indirilmesi için gereken tüm önlemlerin eğitimle pekiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Çaynak "Bu eğitim, çalışanların sadece teorik değil, pratik anlamda da yeterli bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlayarak, kazaların önlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır" ifadelerini kullandı.