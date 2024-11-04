Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi (BAŞKİM), ilçede ikamet eden ve iş arayışında olan vatandaşlara umut oluyor.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün ilk döneminin ilk icraatlarından biri olan BAŞKİM, iş arayanlar ile işverenler arasında köprü kurarak ülkemizin istihdam seferberliğine destek veriyor. Başiskelelilerin çalışma hayatına katılarak hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla hizmet vermeye başlayan BAŞKİM, binlerce kişiyi iş ve meslek sahibi yapmayı sürdürüyor.

Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi koordinesinde son olarak bir fabrikaya personel alımı için mülakatlar gerçekleştirildi. Yeniköy Âlâ Mekan’da yapılan görüşmede adaylar, önce iş başvurusu formlarını doldurdu, ardından da firmanın insan kaynakları yetkilileriyle yüz yüze görüştü.