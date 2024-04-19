Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul ve Prof. Dr. Volkan Öngel makamında bir araya geldi.

Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul ve beraberindeki heyet, İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Volkan Öngel’i makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Başkonsolos Amankul, Kazakistanlı öğrencilerle de buluştu.

Kazakistan ve Türkiye arasındaki akademik iş birliğinin ve kültürel bağların güçlenmesi adına daha fazla iş birliği yapılması konusunun görüşüldüğü toplantı hakkında konuşan Prof. Dr. Volkan Öngel, “Bu ziyaretle birlikte, Kazakistan ve Türkiye arasındaki dostane ilişkilerin daha da pekiştirilmesine katkı sağlayacak ortak projelerin yapılması ve iş birliklerinin sağlanması konusunda görüş birliği içerisindeyiz. Her iki taraf da eğitim ve kültür alanlarında daha fazla iş birliği yapma konusunda kararlı. Kazakistanlı öğrencilerin deneyimlerini dinleyerek ihtiyaçlarını değerlendirme konusunda da önemli bir buluşma oldu” ifadelerini kullandı.