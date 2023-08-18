Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Taşlıca Mahallesi'nde üzücü bir olay yaşandı. Gölgelik bir alanda sakinleşen bir köpek, yaşlı bir adamın saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, köpeğin bastonla saldırganca yaklaşan şahıs tarafından darp edildiği ve sonrasında telef edildiği görülüyor.

Olayın duyulmasının ardından Kızıltepe Kaymakamlığı harekete geçti. Kaymakam Fatih Cıdıroğlu'nun talimatları doğrultusunda Kızıltepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, konuyla ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntülerle birlikte suç duyurusunda bulundu. Bu acımasız saldırı sonucu hayatını kaybeden köpeğe yapılan zulmün üzerine gidilmesi için adımlar atıldı.

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da olaya müdahil olduğu belirtildi. Başsavcılık talimatıyla şüpheli şahıs, adı geçen Taşlıca Mahallesi'nde ikamet ettiği adresinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın yakalanmasıyla birlikte soruşturma başlatıldı.