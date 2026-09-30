İlk olay Bursa-İzmir otoyolunda, TEKNOSAB ile Karacabey arasındaki kesimde yaşandı. Yağışlı havanın da etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıkarak takla attı. Otomobilde maddi hasarın oluştuğu kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Hatalı yolcu indirme kazaya sebep oldu

Günün ikinci kazası ise Kestel metro istasyonu bölgesinde gerçekleşti. Sağ şeridin park halindeki araçlar tarafından kapatılması ve yolcuların kural ihlali yapılarak güzergah üzerinde indirilmesi trafik akışını iki şeride düşürdü. Daralan yolda ilerlemeye çalışan araçların sıkışmasıyla meydana gelen çarpışma, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Söz konusu mevkide daha evvel de benzer çarpışmalara şahit olduklarını dile getiren çevre sakinleri, araçların yol ortasında duraklayıp yolcu indirmesinin trafik güvenliğini büyük ölçüde riske attığını vurgulayarak yetkilileri acil önlem almaya çağırdı.