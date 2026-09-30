Sağlık Bakanlığı’nın “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında hastanenin Endoskopi, Kolonoskopi ve Bronkoskopi Ünitesi’nin fiziki altyapısı ve hizmet alanları yenilenerek modernize edildi. Yapılan düzenlemeler kapsamında, hastaların işlemler öncesinde ve sonrasında rahatça dinlenebilmeleri amacıyla konforlu dinlenme alanları oluşturuldu. Ayrıca ünite içerisinde kadın ve erkek lavaboları hizmete sunuldu.

Hizmet alanlarının fiziki koşulları da günümüz ihtiyaçları doğrultusunda iyileştirildi. Gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte hastaların ve hasta yakınlarının tanı ve tedavi süreçlerini daha güvenli, huzurlu ve konforlu bir ortamda geçirmeleri hedefleniyor. İnegöl Devlet Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve hasta memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.