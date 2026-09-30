Olay, Bursa'da sefer yapan bir toplu taşıma aracında yaşandı. Alınan bilgiye göre, otobüste bulunan bir yolcu ilerleyen dakikalarda ayakkabılarını çıkartarak ayaklarını hemen karşısındaki boş koltuğa dayadı.

Hiçbir şey olmamışçasına son derece umursamaz bir şekilde yolculuğuna devam eden şahsın bu hareketi, araçtaki diğer vatandaşların dikkatinden kaçmadı.

Toplu taşıma kurallarını ve hijyeni hiçe sayan yolcunun o anları, duruma tepki gösteren bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahsın ayakkabılarını çıkarıp ayaklarını koltuğa uzattığı anlar yer alırken, sergilenen bu tuhaf rahatlık izleyenleri hayrete düşürdü.