Uçağın rotasını değiştirerek Suudi Arabistan’ın Tabuk Havalimanı’na yönelmesinin ardından olayla ilgili acil değerlendirme başlatıldı.

Uçuş takip verilerine göre, Birleşik Arap Emirlikleri’nden İsrail’e gitmek üzere havalanan uçak, Suudi Arabistan hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durumlarda kullanılan 7700 kodunu gönderdi. Kısa bir süre sonra ise uçaktan, uçak kaçırma veya yasa dışı müdahale durumlarında kullanılan 7500 kodunun iletildiği görüldü.

7500 kodunun verilmesi üzerine İsrail güvenlik birimleri harekete geçti. İsrail Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçaklarının da yolcu uçağına doğru havalandığı bildirildi.

Uçak daha sonra rotasını değiştirerek Suudi Arabistan’daki Tabuk Havalimanı’na güvenli şekilde iniş yaptı.

Olayın ardından İsrail makamlarından açıklama geldi. İsrail Başbakanlık Sözcülüğü, yaşanan gelişmenin bir uçak kaçırma girişimi olmadığını duyurdu.

İsrail basınında yer alan haberlerde ise olayın arka planında pilotlar arasında yaşanan bir tartışmanın bulunduğu öne sürüldü. İlk etapta “kaçırılma” alarmına yol açan 7500 kodunun, kokpitte yaşanan kavga sonrasında gönderildiği iddia edildi.

Böylece ilk olarak uçak kaçırma şüphesiyle değerlendirilen olayın, İsrail medyasındaki bilgilere göre pilotlar arasında yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığı belirtildi.