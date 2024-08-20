Dünyanın en önemli arkeolojik keşiflerinden biri olarak kabul edilen Bathonea Antik Kenti kazılarına olan desteği Mercedes-Benz Türk desteğiyle sürüyor.İSTANBUL (İGFA) - Hayata geçirdiği kurumsal sosyal fayda programlarıyla ülkemize ve topluma değer katan Mercedes-Benz Türk, ülkemizin kültür mirasını bugüne ulaştırmak, korumak ve geleceğe taşımak misyonuyla ‘Dünyanın En Önemli Arkeolojik Keşiflerinin İlk On Listesi’nde yer alan Bathonea Antik Kenti kazılarına destek olmaya devam ediyor.

Mercedes-Benz Türk’ün 3 yıldır destek verdiği Bathonea Antik Kenti kazıları, İstanbul'un binlerce yıllık tarihini gün ışığına çıkarırken aynı zamanda dünya arkeoloji camiasında büyük yankı uyandıran bulgulara da ev sahipliği yapıyor.

Mercedes-Benz Türk, kazı çalışmalarına destek vermek ve kazıların mevcut durumu hakkında bilgi almak için Bathonea Antik Kenti’ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü Miray Demirel; “Mercedes-Benz Türk olarak, ülkemizin kültür mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma taahhüdümüz, uzun yıllardır kararlılıkla devam ediyor. Bu taahhüdümüzü ilk olarak 1988 yılında Troya Kazıları’nı destekleyerek hayata geçirdik. 50 yıl aradan sonra başlayan kazıya, 15 yıl boyunca destek olduk. Bugün de aynı taahhüdümüzü sürdürmeye devam ediyoruz. Benzersiz konumuyla birçok medeniyete ev sahipliği yapan İstanbul’da, tek Antik Liman Kenti olan Bathonea Antik Kenti Kazıları’na destek veriyoruz. Bu antik kent, ‘Dünyanın En Önemli Arkeolojik Keşiflerinin İlk On Listesi’nde yer alıyor. Dünya arkeoloji camiasında büyük yankı uyandıran Bathonea Antik Kenti Kazıları, İstanbul’un binlerce yıllık tarihini gün yüzüne çıkarıyor. İstanbul’un zengin tarihini ve medeniyetler mozaiğini yansıtan bu projeye gururla destek olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin kültürel ve tarihi zenginliklerini koruyarak ve tanıtarak topluma fayda sağlamayı sürdüreceğiz” dedi.

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanlığı kararıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kocaeli Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Bathonea Antik Kenti kazı çalışmaları, İstanbul’un tarihi ve arkeolojik mirasının ortaya çıkarılması ve korunmasında önemli bir rol üstleniyor. Küçükçekmece Gölü havzası içindeki Bathonea Antik Kenti kazıları 2007 yılında yüzey araştırmasıyla başladı. Çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ve İstanbul Valiliği’nin maddi desteğiyle 2009 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Prof. Dr. Şengül Aydıngün başkanlığında bilimsel kazılara çevrildi.

Kazılar sırasında Helenistik ve Roma dönemlerine tarihlenen “Büyük” ve “Küçük” olarak adlandırılan iki adet antik liman ve göl içinde kalmış bir antik deniz fenerinin izleri tespit edildi. Bu keşifle birlikte Patara’dan sonra ülkemizde ikinci antik deniz feneri tespit edilmiş oldu. 2009 yılındaki araştırma sonuçları üzerine; Amerikan Arkeoloji Enstitüsü (Archaeology) Dergisi, İngiliz Independent Gazetesi ve Heritage Key adlı yayın organları 2009 yılında kazı alanını “Dünyanın En Önemli Arkeolojik Keşiflerinin İlk On Listesi”ne aldı.