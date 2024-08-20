Gebze Cumhuriyet Mahallesi 2230 sokak ve bağlantılarında gerçekleştirilen üstyapı yenileme çalışmasında 600 metrelik parke yol yapıldı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatı ile ilçe sokaklarında bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha konforlu şekilde ulaşım sağlayabilmeleri için üstyapı yenileme çalışmalarına devam ediyor. Fen işleri ekipleri tarafından ilçenin dört bir yanında serim, bakım, onarım, yama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda ekipler, Cumhuriyet Mahallesi 2230 sokak ve bağlantılarında üstyapı yenileme çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında 600 metre parke yol çalışması gerçekleştiren ekipler, vatandaşlardan gelen merdiven talebini de tamamladı. Gebze’nin mahallelerinde belirlenen program dahilinde üstyapı ve bakım-onarım çalışmaları hız kesmeden sürdürüldüğü belirtildi.