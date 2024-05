Dünyanın en itibarlı derecelendirme kuruluşu olan Times Higher Education (THE), ‘2024 THE Asya Üniversiteleri’ sıralamasının sonuçlarını açıkladı. Bahçeşehir Üniversitesi sıralamada 196’ncı, Türkiye’de ise 9.sırada yer aldı.

Üniversitelerinin tüm temel misyonları, öğretim, araştırma, bilgi aktarımı ve uluslararası görünüm açısından değerlendirildiği, dünyanın en itibarlı derecelendirme kuruluşu olan Times Higher Education-2024 THE Asya Üniversiteleri” sıralaması açıklandı. Asya’nın en iyi üniversitelerinin yer alığı sıralamada Bahçeşehir Üniversitesi 739 üniversite arasında 196’ncı, Türkiye’de ise 9’ncu sırada yer aldı.

BAU vakıf üniversiteleri arasında 4. sırada

Türkiye’deki üniversiteler arasında 9. sırada yer alan Bahçeşehir Üniversitesi, ülkedeki en iyi 4 vakıf üniversitesinden biri olma başarısını gösterdi. Bahçeşehir Üniversitesi; Koç, Sabancı ve Bilkent üniversitelerinin ardından dördüncü olarak, Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasındaki yerini aldı.

Türkiye’den 75 üniversite

Dünya üniversitelerinin performanslarını 18 gösterge kullanarak ölçen ve Asya kıtasını kapsayan bir akademik performans haritalaması yapmayı hedefleyen THE Asya Üniversiteleri sıralamasında, Türkiye’den 75 üniversite girdi. Üniversiteler başlıca; öğretim, araştırma, araştırmanın kalitesi, endüstri ile ilişkiler, bilgi aktarımı ve uluslararası görünüm açısından değerlendirildi. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Türkiye’den sıralamaya giren vakıf üniversiteleri arasında ‘Uluslararası Görünürlük (International Outlook)’kategorisinde de 4. sıraya yerleşti.

Rektör Hatipoğlu: “Araştırma üniversitesi olma yolunda emin adımlar ile ilerliyoruz”

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Bahçeşehir Üniversitesi, THE Asya 2024 Dünya sıralamasında 196. sıraya, Türkiye’deki Vakıf Üniversiteleri arasında Koç, Sabancı ve Bilkent Üniversiteleri ardından 4. sıraya yerleşti. Vakıf üniversiteleri sıralamasında ilk 3’te yer alan üniversiteler aynı zamanda ‘YÖK Araştırma Üniversitesi’ statüsünde yer almaktadır. Bu sonuç Bahçeşehir Üniversitesi olarak bizim de öncü bir araştırma üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğimizi göstermektedir. 2024 THE Asya Üniversiteler sıralamasını oluşturan birçok alt bileşen var. THE, bunlardan biri olan araştırma kategorisi kriterlerini bu sene zenginleştirerek; araştırma çıktıları, patentleri, uluslararası büyük projeleri ve bilime yapılan tüm katkıları değerlendirmeye alıyor. Türkiye’de tüm üniversiteler arasında bu kategoride ilk 10’da yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Sıralamaya giren üniversiteler arasında en genç üniversite olduğumuzu da ifade etmek isterim. Süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyor ve kutluyorum.”