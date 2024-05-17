Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri 2024 listesini açıkladı. Bahçeşehir Üniversitesi sıralamada 173’ncü, Türkiye’de ise 4. sırada yer aldı.

Dünya genelinde 50 yaşın altındaki genç üniversiteleri eğitim kalitesi, bilimsel araştırmaları, bibliyografik atıfları, uluslararası görünürlüğü ve endüstriyel gelirleri gibi 18 gösterge kullanarak ölçüm yapan Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu THE, en iyi “Genç Üniversiteler Sıralaması”nı açıkladı. Bahçeşehir Üniversitesi Dünya’da 679 üniversite arasında 173. Sıraya yerleşti.

BAU Türkiye sıralamasında dördüncü

THE’nın genç üniversiteler sıralamasına bu yıl Türkiye’den 58 üniversite girebildi. Türkiye sıralamasında ise 58 üniversite arasında Bahçeşehir Üniversitesi; Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi’nin ardından 4. sıraya yerleşti. Bahçeşehir Üniversitesi İnşaat mühendisliğinde Türkiye’de birinci, “Mimarlık”, “Eğitim”, “Tıp ve Diş Hekimliği” alanlarında ise ikinci oldu.

Hatipoğlu : “BAU araştırma üniversitesi listesine girmek için hazır”

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, 50 yaşından daha genç üniversiteler arasında yer alan Bahçeşehir Üniversitesi’nin dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek yürüttüğü öncü akademik ve uluslararası çalışmalar ile Türkiye’de tüm üniversiteler arasında 4. sırada yer aldığını belirtti.

Rektör Hatipoğlu şunları söyledi: “Son 50 yıl içerisinde gerek devlet gerekse vakıf üniversitesi olarak ülkemizde onlarca nitelikli üniversite kurulmuştur. Bu üniversiteler arasında ilk 4 dereceyi vakıf üniversitelerinin almasını da bilim ekosistemine katkı noktasında çok önemli olduğunu düşünüyorum. İlk üç dereceyi alan Koç, Sabancı ve Bilkent Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri arasında araştırma üniversitesi olarak tanımlanmıştır. 4. Sırada yer alan üniversitemiz de artık araştırma üniversitesi listesine girmek için hazırdır. Bu başarıda emeği geçen tüm değerli akademisyenlerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”