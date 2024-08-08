Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Hastanesi başarılarına bir yenisini daha ekledi. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen, “Sağlıkta Kalite Standartları” değerlendirmesini başarıyla geçen BAÜN Hastanesi, Bakanlık tarafından yetkilendirilen Kalite Değerlendirmesinden 100 üzerinden 92,4 puan alarak büyük bir başarıya imza attı.

Değerlendirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, beraberinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay, Prof. Dr. Fatih Satıl ve Genel Sekreter Yemliha Yanar ile birlikte BAÜN Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahadır Çağlar, hastane yönetimi ve değerlendirme sürecinde görev alan hastane personeli ile bir araya geldi.

Hastane tarihinde en kapsamlı değerlendirme

Başhekim Doç. Dr. Bahadır Çağlar, sağlıkta kalite puanının sağlık hizmeti sunum kalitesi standartları ile hasta ve çalışan güvenliği gibi birçok standart ve uygulamanın yerinde görülerek elde edildiğini belirterek, gerçekleşen değerlendirmenin yoğun bir çalışma süreci ile başarıyla tamamlandığını ifade etti. Başhekim Çağlar, 2018 yılında yapılan genel değerlendirmeden 25 puan alındığını, 2022 yılında yapılan kısmi değerlendirmeden de 91,11 puan alındığını hatırlatarak, hastanede ilk defa bin 600 başlıkta genel ölçekte değerlendirme yapıldığını ve hastane tarihindeki en yüksek kapsamlı bu değerlendirmenin başarıyla tamamlandığını belirtirken, hastanenin gelişim sürecindeki destekleri için de Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu’ya teşekkür etti.

Rektör Oğurlu’dan tebrik ve teşekkür

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu da yaptığı değerlendirmede, alınan başarılı puan dolayısıyla memnuniyetini dile getirerek, tamamlanan süreçle ilgili Hastane yönetimini ve hastane personelini tebrik etti. Rektör Oğurlu, Balıkesir Üniversitesi Hastanesinin, Balıkesir için önemine vurgu yaparak, bundan sonraki süreçte de hizmet ve eğitim kalitesi ile vatandaş ve hasta memnuniyetini merkeze almış bir kurum olma anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Üniversite Hastanesine desteklerini sürdüreceklerini ifade etti. Hastanede gerçekleşen çalışmaları yakından takip ettiklerini dile getiren Rektör Oğurlu, hastane yönetimine ve hastane çalışanlarına çalışmalarında başarılar diledi.