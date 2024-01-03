"Türkiye’yi doyuran il” sloganıyla özdeşleşen Balıkesir’de, tarım ve hayvancılık alanında değer üreten çalışmalarına devam eden Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren yetiştirme çiftliği, Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerine uygulama yapma fırsatı sunuyor.

Eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerini bir arada yürüten Veteriner Fakültesi, öğrencilere özellikle uygulamalı temel derslerde öğrendikleri bilgileri gerçek bir çalışma ortamında uygulamaları ve mesleğin genel çalışma ilkelerini öğrenmeleri için teorik aldıkları dersleri, yetiştirme çiftliğinde uygulamaya dökerek pekiştirme şansı veriyor.

Yetiştirme çiftliğinde aldıkları uygulamalı derslerle teorik bilgilerini uygulamayla pekiştiren Veteriner Fakültesi öğrencileri, hayvan ırkları, barınak yapıları, üretim modelleri ve bulaşıcı hastalıklar konularında eğitim alıyor.

Yaklaşık 250 dönüm arazide faaliyet gösteren Balıkesir Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinde 125 baş adet anaç koyun bulunmakta olup, toplam popülasyon 200 baş adete ulaşmış bulunmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı Küçükbaş Hayvan aşılama takvimine uygun olarak, periyodik aralıklarla aşılanan ve kayıt altına alınan Kıvırcık Merinos melezi hayvanlardan yaklaşık 120 baş kuzu doğumu beklenmektedir. Çiftlikte ayrıca, yumurta üretimi ve araştırmalar için de serbest dolaşımlı üretim sisteminde hayvan refahına uygun toplam bin adet ATAK-S hibrit tavuklarla da üretim yapılmaktadır. Çiftlikteki hayvanların yem ihtiyacı ise üniversitemiz yerleşkesinde bulunan yaklaşık 520 dönüm tarım alanında gerçekleştirilen üretim faaliyetleriyle karşılanmaktadır.