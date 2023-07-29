BAÜN Hastanesinde, Genel cerrahi Anabilim dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ferhat Çay koordinatörlüğünde “1. Obezite Cerrahi Okulu” adlı ileri düzey laparoskopik workshop eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimin ikinci gününde ise Doç. Dr. Ferhat Çay, Türkiye ve Dünyada sayılı merkezde kullanılabilen, yüzlerce doktorun aynı anda, doktorun gözüyle ameliyatı izleme ve iletişim kurma imkanı veren “Akıllı Ameliyat Gözlük Sistemi” kullanarak canlı ameliyatlar gerçekleştirdi.

Balıkesir ve çevresinde, sağlıkta çekim merkezi kimliği ile faaliyetlerini sürdüren Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Hastanesi, bölgede sağlık alanında önemli bir merkez olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Balıkesir Üniversite Hastanesi Şehit Deniz Göçkün konferans salonunda düzenlenen etkinliğin açılışına; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl’ın yanı sıra, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Volkan Yüksel, BAÜN Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Dolapoğlu, BAÜN Hastanesi Başmüdürü Öğr. Gör. Bülent Duman ve Türkiye’nin birçok yerinden uzman doktor katıldı.

Etkinliğin açılışında; Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Başbuğ, BAÜN Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Dolapoğlu ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Volkan Yüksel birer konuşma yaparak yeni çağın problemi olan obezite ve BAÜN Hastanesinin bütün cerrahi operasyonlarda olduğu gibi obezite cerrahisinde de çok başarılı olduğuna değindi.

Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Fatih Satıl da obezitenin, dünyanın en önemli sağlık problemlerinden biri olduğunu vurguladığı konuşmasında, Balıkesir ve Türkiye için büyük öneme sahip “Obezite Cerrahi Okulu” adlı eğitimde emeği geçenlere teşekkür etti.

İlk gün Obezite Cerrahi Okulu koordinatörü Doç. Dr. Ferhat Çay tarafından teorik dersler ve cerrahi detayların verildiği etkinliği açılışı, sertifika takdim töreninin ardından anı fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.