Balıkesir Üniversitesi öğrencileri Misya Games Oyun Geliştirme Takımı, geliştirdikleri “The Product” adlı oyun ile Türkiye’den toplam 44 ayrı takımın katıldığı HUJAM’23 yarışmasında ikinci oldular.

BAÜN Öğrencileri, Geliştirdikleri oyunla Türkiye ikincisi oldu. BAÜN Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Misya Havacılık ve Uzay Teknolojileri Topluluğunun Misya Games Oyun Geliştirme Takımı, geliştirdikleri “The Product” adlı oyun ile Türkiye’den toplam 44 ayrı takımın katıldığı HUJAM’23 yarışmasında ikinci oldu.

Misya Games Oyun Geliştirme Takımı, 72 saatlik bir oyun yapma yarışması olan ve ACM Hacettepe Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen HUJAM’23 yarışmasına, fütüristik bir temaya sahip ve 2 boyutlu piksel tasarımlarla geliştirildikleri oyunla ilk defa katılarak Balıkesir Üniversitesini temsil ettiler.