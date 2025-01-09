İstanbul'dan Hamburg'a gelen bir gurbetçinin valizinden 460 tane Dubai çikolatası çıktı. Kadın hakkında vergi kaçakçılığı soruşturması başlatıldı. Polisin ismini vermediği 33 yaşındaki kadının, üç bavula dağıttığı 460 çikolata barını beyan etmediği belirlendi. Alman gümrüklerinden bir sözcü, kadının polise her 200 gr'lık bar için 4,60 € ödediğini belirtti. Bir süre gözaltında tutulan kadın hakkında vergi kaçakçılığı suçlamaları nedeniyle soruşturma başlatılacak. Gümrük görevlileri, el konulan çikolataların ya yeniden ihraç edilmesi ya da imha edilmesi gerektiğini belirterek, ithal edilen çikolataların sayısının çok fazla olması nedeniyle ticari amaçlı satılmasının muhtemel olduğunu söyledi. Yetkililer, el konulan çikolataların hangi markaya ait olduğunu belirtmezken, toplam değerinin yaklaşık 2.100 € olduğunu kaydetti.

Kaynak: Sabah Gazetesi