İtalya Serie A'nın son şampiyonu olan Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Gösterdiği başarılı performansla Inter taraftarının sevgilisi haline gelen Hakan'ın yeni adresi Almanya olabilir.

Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih'in 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği yazıldı.

CaughtOffside'da yer alan habere göre; Bayern Münih, Inter için 2025 yaz transfer sezonunda şansını bir kez daha deneyecek.

Alman ekibi, yazın ilgilendiği milli futbolcuyu Inter'in futbolcuyu bırakmaya yanaşmaması nedeniyle kadrosuna katamamıştı.

Ancak bu kez Inter'in 45 milyon euro dolaylarında bonservis bedeliyle Hakan'ın transferine onay verebileceği iddia edildi.

HAKAN, BAYERN'E SICAK BAKIYOR

Haberde, orta saha oyuncusunun yakın çevresinin bu transfere milli futbolcunun da sıcak baktığını bildirdiği belirtildi.

Transferin 45 milyon euroya gerçekleşmesi durumunda Hakan, Türk futbolcular arasında en yüksek bonservis bedeline sahip futbolcu olarak rekor kıracak.

MANCHESTER CITY, DEVREYE GİREBİLİR

Rodri'nin sakatlığı ve geleceği konusundaki şüpheler nedeniyle Manchester City'nin de bu transfer için harekete geçebileceği konuşuluyor.