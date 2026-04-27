Yeni haftaya girilirken piyasalarda gözler, başta ABD olmak üzere küresel merkez bankalarının faiz kararları ve Orta Doğu’daki gelişmelere çevrildi. Yurt içinde ise gündem görece sakin seyrederken, gelecek hafta pazartesi açıklanacak enflasyon verileri yakından takip ediliyor.

WEB TÜFE %3,33

Petrol fiyatlarında yaşanan artışın ardından enflasyonist baskılar da yükselirken, nisan ayının tamamlanmasına 4 gün kala web TÜFE oranı belli oldu.

Nisan ayında fiyatı en çok artan ana gruplar %6,31 ile konut harcamaları, %5,05 ile giyim ve ayakkabı, %4,64 ile lokanta-konaklama hizmetleri olarak öne çıktı.

‘YAZ SEZONU’ HAREKETİ

Nisan ayındaki fiyat hareketlerine bakıldığında, petrol ve gaz fiyatlarındaki artışın dışında mevsimsellik etkisinin de öne çıkmaya başladığı görülüyor.

Sofraların vazgeçilmezi olan domateste mevsim geçişi yaşanırken, sezonun başı olması sebebiyle en yüksek fiyat artışı bu üründe gözlemleniyor.

Yaklaşan tatil sezonu öncesinde otel ve restoranda da “ana gruplar” itibarıyla en yüksek artışlar dikkat çekiyor.

Yaz giysisi olarak öne çıkan tişört de, fiyatı en çok yükselenler listesinde yer aldı.