Süper Lig’de Galatasaray’a 3-0 yenilginin ardından olağanüstü toplanan Fenerbahçe’de, iki isimle yolların ayrıldığı duyuruldu.

YÖNETİM OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 14.00’te başlayan toplantı, yaklaşık 16.15’te sona erdi. Fenerbahçe yönetimi ile futbolcular, Samandıra’da ikinci kez olağanüstü toplantıda bir araya gelirken, alınan kararlar kamuoyuyla paylaşıldı.

AYRILIK KARARI ALINDI

Kulüpten yapılan duyuruda, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray’a 3-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışının dışında kalan sarı-lacivertlilerde, Teknik Direktör Tedesco ve Sportif Direktör Özek ile yolların ayrıldığı bildirildi. Sezonun kalan 3 haftasında ise takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle’nin yer alacağı ifade edildi.

FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda;

Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır.

Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır.

Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır."