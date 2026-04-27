ABD merkezli atıştırmalık üreticisi Fritolay’ın Kocaeli Kartepe’deki fabrikasında yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri uzlaşmayla tamamlandı. Tek Gıda-İş Sendikası ile işveren arasında imzalanan 2 yıllık anlaşmayla çalışanlar adına önemli haklar sağlandı.

İLK 6 AY İÇİN YÜZDE 26 ZAM

Yeni sözleşmeye göre işçilerin maaşlarına ilk 6 aylık dönem için yüzde 26 oranında zam uygulandı. Bu artışla birlikte fabrikada çalışanların ortalama aylık geliri yaklaşık 110 bin TL seviyesine yükseldi.

SOSYAL HAKLARDA İYİLEŞTİRME

Yapılan düzenleme sadece ücret artışıyla sınırlı kalmadı. İşçilerin sosyal haklarında da iyileştirmeler yapıldı. Yeni sözleşmenin çalışanların hayat standartlarını yükseltmesi hedefleniyor.

SOSYAL PAKET 170 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Toplu sözleşmeye göre işçilerin sosyal paket ödemesi 170 bin liraya çıkarıldı. Ayrıca fabrikada çalışan işçiler Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yüzde 8 vergi dilimi indirimi alacaklar. Fabrikadaki 6’şar aylık ikramiye sistemi ise devam edecek.