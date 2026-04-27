Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi yolu üzerinde seyir halinde olan İsmail Y.(18) yönetimindeki 16 Y 9954 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu aydınlatma direğine çarptı.
Kaza sonucu sürücü ile yolcu konumunda bulunan Ahmet S.(20) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.
Muhabir: Öznur Alkan