Hangi Ülkenin: Almanya
Kurucusu: Paul Carl Beiersdorf
Kuruluş Tarihi: 1882
Ürün Tipi: Cilt ve Vücut Bakımı
Pazarlar: Dünya Çapında
Resmi Sitesi: www.nivea.com.tr
Nivea Hakkında Bilgi
Nivea, 1882 yılında Alman eczacı Paul Carl Beiersdorf tarafından Almanya’da kurulmuştur. Cilt ve vücut bakımı alanında ürünler üretmektedirler. Nivea Türkiye’nin resmi internet sitesine www.nivea.com.tr adresinden ulaşmanız mümkündür.
Dünya’nın ilk cilt bakım kremi Nivea’nın hikayesi Almanya’da başlamış, günümüzde ise dünyanın bir çok ülkesinde bir numaralı kozmetik ve bakım markası haline gelmiştir. Ayrıca Nivea, yine Dünyada bir ilk olarak erkekler için traş sabununu da üreten ilk marka olmuştur. Markanın bu başarısı kaliteli ürünler üretmeleriyle doğrudan bağlantılıdır. Üreticilerinin de hayata geçirdiği ‘uygun fiyat, kaliteli ürün’ felsefesi sayesinde Nivea, 7’den 70’e bütün insanlara ürün hizmeti verebilmektedir. Marka, ismini beyaz renk olduğu için; Latince nix (kar) ve nivis (kardan) kelimelerinden türeyen ‘Nivea’ olarak almıştır.
Her geçen daha da büyüyen ve gelişen Nivea şirketi, yurt dışındaki ilk bayisini 1906 yılında Londra’da açmıştır. Ayrıca 1909 yılında yine Dünyada bir ilke imza atarak ilk dudak balmı olan ‘Labello’yu üreten firma olmuştur. Günümüzde ise sadece kremlerle kalmayıp güzellik ürünlerini de biz tüketicilerine sunmaktadır.
Nivea Hangi Ülkenin
Cevap: Nivea Almanya’nındır.
Nivea Ürünleri
Bebek Bakım Ürünleri
- Şampuan
- Losyon
- Sabun
- Pişik Kremi
- Krem
- Temizleme Mendili
- Banyo
- Yağ
Duş Ürünleri
- Sabun
- Erkekler İçin Saç ve Vücut Şampuanı
- Vücut Şampuanları
- Banyo Köpüğü
Cilt Bakım Ürünleri
- Losyon
- Süt
- Krem
- Yağ
- El Kremi
- Jel
Deodorant Ürünleri
- Sprey
- Roll-on
- Pompalı Sprey
- Stick
Yüz Bakım Ürünleri
- Gündüz Bakımı
- Gece Bakımı
- Göz Çevresi Bakımı
- Göz Makyaj Temizleyici
- Temizleme Mendili
- Temizleme Ürünleri
- Serum
- Tonik
- Peeling
- T-Bölgesi Temizleme Bantı
- Maske
Saç Şekillendirme Ürünleri
- Jöle
- Sprey
- Köpük
Dudak Bakım Ürünleri
- Stick
Erkek Bakım Ürünleri
- Yüz Temizleme
- Tıraş
- Nemlendirme/Bakım
- Duş
- Deodorant
- Tıraş Köpüğü
Nivea Creme
Nivea Soft Krem
Güneş Bakım Ürünleri
- Güneş Sütleri
- Güneş Spreyleri
- Yüz Kremleri
- Güneş Yağları
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