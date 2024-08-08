Hangi Ülkenin: Almanya

Kurucusu: Paul Carl Beiersdorf

Kuruluş Tarihi: 1882

Ürün Tipi: Cilt ve Vücut Bakımı

Pazarlar: Dünya Çapında

Resmi Sitesi: www.nivea.com.tr

Nivea Hakkında Bilgi

Nivea, 1882 yılında Alman eczacı Paul Carl Beiersdorf tarafından Almanya’da kurulmuştur. Cilt ve vücut bakımı alanında ürünler üretmektedirler. Nivea Türkiye’nin resmi internet sitesine www.nivea.com.tr adresinden ulaşmanız mümkündür.

Dünya’nın ilk cilt bakım kremi Nivea’nın hikayesi Almanya’da başlamış, günümüzde ise dünyanın bir çok ülkesinde bir numaralı kozmetik ve bakım markası haline gelmiştir. Ayrıca Nivea, yine Dünyada bir ilk olarak erkekler için traş sabununu da üreten ilk marka olmuştur. Markanın bu başarısı kaliteli ürünler üretmeleriyle doğrudan bağlantılıdır. Üreticilerinin de hayata geçirdiği ‘uygun fiyat, kaliteli ürün’ felsefesi sayesinde Nivea, 7’den 70’e bütün insanlara ürün hizmeti verebilmektedir. Marka, ismini beyaz renk olduğu için; Latince nix (kar) ve nivis (kardan) kelimelerinden türeyen ‘Nivea’ olarak almıştır.

Her geçen daha da büyüyen ve gelişen Nivea şirketi, yurt dışındaki ilk bayisini 1906 yılında Londra’da açmıştır. Ayrıca 1909 yılında yine Dünyada bir ilke imza atarak ilk dudak balmı olan ‘Labello’yu üreten firma olmuştur. Günümüzde ise sadece kremlerle kalmayıp güzellik ürünlerini de biz tüketicilerine sunmaktadır.

Nivea Hangi Ülkenin

Cevap: Nivea Almanya’nındır.

Nivea Ürünleri

Bebek Bakım Ürünleri

Şampuan

Losyon

Sabun

Pişik Kremi

Krem

Temizleme Mendili

Banyo

Yağ

Duş Ürünleri

Sabun

Erkekler İçin Saç ve Vücut Şampuanı

Vücut Şampuanları

Banyo Köpüğü

Cilt Bakım Ürünleri

Losyon

Süt

Krem

Yağ

El Kremi

Jel

Deodorant Ürünleri

Sprey

Roll-on

Pompalı Sprey

Stick

Yüz Bakım Ürünleri

Gündüz Bakımı

Gece Bakımı

Göz Çevresi Bakımı

Göz Makyaj Temizleyici

Temizleme Mendili

Temizleme Ürünleri

Serum

Tonik

Peeling

T-Bölgesi Temizleme Bantı

Maske

Saç Şekillendirme Ürünleri

Jöle

Sprey

Köpük

Dudak Bakım Ürünleri

Stick

Erkek Bakım Ürünleri

Yüz Temizleme

Tıraş

Nemlendirme/Bakım

Duş

Deodorant

Tıraş Köpüğü

Nivea Creme

Nivea Soft Krem

Güneş Bakım Ürünleri

Güneş Sütleri

Güneş Spreyleri

Yüz Kremleri

Güneş Yağları

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