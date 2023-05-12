Körfez’de Yavuz Sultan Selim Mahallesi Bayraktar Caddesi’nde 650 ton binder asfalt serimi çalışması gerçekleştirildi.

Zaman içerisinde kullanımdan dolayı deforme olan yollara müdahale eden Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Yavuz Sultan Selim Mahallesi Bayraktar Caddesi’nde 700 ton PMT serimi yaparak, caddeyi asfalta hazırladı. PMT seriminin ardından, 450 metre uzunluğundaki Bayraktar Caddesi’nde 650 ton binder asfalt serimi çalışması gerçekleştirildi. Asfalt sonrası cadde hem güvenli hem de konforlu hale getirilirken, vatandaşlara ulaşımda kolaylık sağlandı.