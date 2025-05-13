Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Erdoğan’ın, Ukrayna-Rusya savaşında kapsamlı bir ateşkesin sağlanmasına Türkiye’nin güçlü destek verdiğini ifade ettiği bildirildi. Ayrıca NATO’nun bu çatışmanın parçası olmaktan kaçınması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, barış fırsatının heba edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye’nin terörle mücadelede müttefiklerinden etkin iş birliği beklediğini kaydeden Erdoğan, Türkiye’nin karşılaştığı iç ve dış sınamalara rağmen NATO’nun gücünü koruması için çabalarını sürdüreceğini belirtti.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı temaslara da değinerek, kalıcı ve adil bir barışın sağlanması adına Türkiye’nin çabalarını artırdığını ifade etti.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.