Bayram sofraları için kaliteli baklava seçimi, hem lezzet hem de sağlık açısından büyük önem taşıyor. Ustalar, alışveriş sırasında fıstığın rengi ve şerbetin kıvamı başta olmak üzere birçok detaya dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

HİLELİ BAKLAVADA SIKLIKLA KARŞILAŞILAN MALZEMELER

Uzmanlar, tüketiciyi kandırmak için kullanılan malzemeleri şöyle sıralıyor:

Antep fıstığı yerine: Bezelye, yer fıstığı ve yeşil gıda boyası

Ceviz yerine: Bayatlamış veya kırık ceviz içi

Tereyağı yerine: Margarin

Şerbette: Glikoz şurubu kullanımı

Bu tür hileler, baklavanın hem tadını hem de sağlığını olumsuz etkileyebilir.

HİLELİ BAKLAVA NASIL ANLAŞILIR?

Tüketicilerin kaliteli baklavayı ayırt edebilmesi için bazı ipuçları bulunuyor:

Gerçek antep fıstığı ve iç malzeme: Canlı, doğal yeşil renkte

Hileli iç: Aşırı parlak, fosforlu yeşil tonlar

Ceviz kullanımı da benzer şekilde anlaşılabiliyor; taze ve kırılmamış ceviz kaliteli baklavanın göstergesi.

ŞERBET KALİTESİ

Gerçek baklava şerbeti: Hafif ve dengeli tat

Hileli şerbet: Aşırı yoğun ve yapışkan, genellikle glikoz şurubu içerir.

HAMUR VE KATMANLAR

İyi baklava: İnce ince kat kat ayrılır, hamur gibi yapışmaz.

Kötü baklava: Katlar birbirine yapışık ve hamurumsu bir dokuya sahiptir.

TÜKETİM DENEYİMİ

Kaliteli baklava: Hafif, yağlı ama rahatsız edici olmayan bir his bırakır.

Hileli baklava: Boğazda yanma ve ağırlık hissi yapar.