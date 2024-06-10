Emeki vatandaşların uzun zamandır beklediği karar bayram öncesi olumlu şekilde sonuç aldı.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ayrımı olmadan, arabası olan tüm emekliler artık uzun senelerdir ödedikleri Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ücretini ödemek zorunda olmayacak. Yapılan resmi açıklama ile bu masraf emekliler için bedava hale getirildi.

Özel bir bankanın yaptığı açıklamada, HGS alt limit fiyatlarının güncellendiği duyuruldu. Alt limit fiyatının 100 TL'den 175 TL'ye yükseltildiği belirtildi. Yapılan bu değişiklikle, 1. sınıf HGS ürünlerinin otoyol ve köprü geçişlerinde bakiye yetersizliği yaşanmaması hedefleniyor. Otomatik yükleme tutarı da 175 TL olarak güncellenecek.

Ziraat Bankası ise emeklilere yönelik güzel bir haberle gündeme geldi. Banka, promosyon kampanyasını güncelleyerek, emekliye ödenen promosyon tutarında artışa gitti ve arabası olan emeklilere ücretsiz hizmet sağlayacağını açıkladı. Banka yetkilileri, yeni kampanya detaylarını açıklarken, "İlk kez emekli maaşı alacak müşterilerimiz, bankamızı tercih ederek bir yıl boyunca geçerli olacak avantajlardan hemen faydalanmaya başlayabilir" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Ziraat Bankası'ndan emekli maaşı alan müşterilere özel kampanyalı vadeli mevduat faiz avantajı sunulacak. Bu adımlarla emeklilere sağlanan kolaylıklar, bayram öncesi sevinçle karşılandı.