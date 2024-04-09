Sakarya’da Ramazan Bayramı’nın öncesinde yüzlerce vatandaş, yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Ülke genelinde olduğu gibi Sakarya’da da mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Sakaryalı vatandaşlar her yıl olduğu gibi bu yılda mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirdi. Kabir ziyaretleri yapan vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınları için Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti. Serdivan ilçesindeki mezarlığa gelen vatandaşlar, vefat eden yakınlarının mezarları başında dua ederek, temizledikleri kabristanların bakımlarını da yaptı. Bazıları da mezarlıklara ekilen çiçekleri suladı.

“Hayatın kanunu bu sırası gelen gidiyor”

Yakınlarının mezarlarını ziyaret ettikten sonra annesi, babası ve yeğeninin mezarını ziyaret eden Gıyasettin Daş, “Zamanla sırası gelen gidiyor bizimde sıramız gelecek ve gideceğiz ondan sonra çocuklarımız gelip kabirlerimizi ziyaret edecek. İnsan annesi, babası, en değerli varlıklarını yanında görmek ister ama hayatın kanunu bu sırası gelen gidiyor. Dede gitti, baba gitti sıra bizim nesile geliyor” dedi.

“Eski bayramlar yok gibi”

Ramazan Bayramı’nın buruk geçtiğini belirten Daş, “Bu bayram çok buruk eski bayramlar yok gibi eskiden gürültü, neşe ve şenlik vardı. İnsanlar ya soğudu ya da maddi sebeplerden dolayı bayram kutlamıyor. Hatta mezarlara bile az insan geliyor artık” diye konuştu.