Bayram sofraları, paylaşımcı yönüyle ve insanları bir araya getirmesiyle hem manevi hem de kültürel olarak büyük önem taşıyor. Ancak, özellikle Kurban Bayramı’nda kırmızı et tüketiminin artması, bazı sağlık risklerini de beraberinde getirebiliyor. Bunların başında ise kalp-damar hastalıkları geliyor. Medicana Kadıköy Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Zafer Işılak, "Bu dönemde kırmızı et tüketiminde porsiyon kontrolü ve sağlıklı pişirme yöntemlerine dikkat etmek, kalp-damar hastalıkları riskini azaltmak için kritik öneme sahiptir" diyerek, "Bayramda genellikle kırmızı et tüketimi artar. Kırmızı et, kaliteli protein ve demir açısından zengin olmasına rağmen, doymuş yağ ve kolesterol içeriği yüksek olabilir. Aşırı ve kontrolsüz et tüketimi, özellikle kalp-damar hastalıkları riski bulunan bireylerde sağlık sorunlarına yol açabilir" şeklinde konuştu.

Kalp sağlığını korumak için öneriler

Kalp sağlığını korumak için bayramda et tüketiminde ölçülü olmanın çok önemli olduğuna değinen Doç. Dr. Zafer Işılak, "Günlük kırmızı et miktarının 100-150 gramı geçmemesi, yağ oranı düşük ve sinirsiz etlerin tercih edilmesi önerilir. Ayrıca etlerin kızartma yerine haşlama, ızgara veya fırında pişirilmesi, ekstra yağ kullanımını ve zararlı maddelerin oluşumunu engeller. Bayram sofralarında bol sebze, salata ve meyve tüketimi de kolesterolün dengelenmesine yardımcı olur. Su tüketimine dikkat edilmesi ve mümkünse hafif yürüyüşlerle hareketin artırılması kalp sağlığını destekler" dedi.

İlaçlarınızı düzenli kullanın

Doç. Dr. Zafer Işılak, özellikle kalp hastalığı, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin bayram süresince doktor tavsiyelerine uymaları, ilaçlarını düzenli kullanmaları ve et tüketiminde dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Bayram coşkusunun sağlıkla taçlandırılması çok önemlidir. Sofralarınızı sevgiyle kurarken aynı zamanda sağlıklı ve bilinçli beslenmeyi de tercih etmelisiniz. Ölçülü ve dengeli beslenme, kalbinizi bayram boyunca ve sonrasında koruyacaktır" ifadelerini kullandı.